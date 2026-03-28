Durante la gara della MotoGP negli Stati Uniti, Bagnaia si trova in testa durante la Sprint, mentre Bezzecchi commette un errore alla staccata nel corso dell'ottavo giro su dieci. Nel frattempo, Marquez percepisce la presenza di Di Giannantonio nelle vicinanze, creando una dinamica di competizione tra i piloti. La corsa prosegue con diversi episodi che influenzano la classifica temporanea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8°giro10 NOOOO!!!! Errore di Bezzecchi. Ha esagerato il romagnolo alla staccata e questo è un errore che non ci voleva. 7°giro10 Gran sorpasso di Bezzecchi che al tornantino sorprende Martin e si prende la piazza d’onore. In questo momento, come velocità, ne ha di più il romagnolo. 7°giro10 Bagnaia conserva 1?312 su Martin, che deve guardarsi dall’attacco di Bezzecchi, in questo momento più veloce. 7° giro10 Bezzecchi ha messo nel mirino Martin, per prendersi la seconda piazza del suo compagno di squadra. In tutto questo, Marini e Bastianini sono settimo e ottavo. 6°giro10 Bagnaia conserva 1?312 di margine su Martin, Bezzecchi si prende la terza piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia guida la Sprint! Bezzecchi sbaglia e Marquez sente Di Giannantonio

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio scatenato nella FP1, bene Bagnaia e Bezzecchi. Cade Marc Marquez

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio super nelle pre-qualifiche, bene Marquez e Bezzecchi. Bagnaia in difficoltà

Contenuti e approfondimenti su LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now.

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: via al giro di ricognizione ad Austin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 I piloti procedono in questo giro di ricognizione. Un tracciato speciale, caratterizzato dal celebre ... oasport.it

MotoGP | GP Austin 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)Diretta Sprint Race GP Stati Uniti MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il COTA, Circuit of The Americas per la diretta della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti. A pa ... motograndprix.motorionline.com

MOTOGP - AD AUSTIN IL POLEMAN È FABIO DI GIANNANTONIO. IN PRIMA FILA BEZZECCHI E ACOSTA, QUARTO BAGNAIA E SESTO MARQUEZ Fabio Di Giannantonio ottiene la pole position ad Austin, davanti a Marco Bezzecchi e a Pedro Acosta. - facebook.com facebook

#MotoGP | Venerdì con troppe cadute: i piloti esprimono preoccupazione per la sicurezza di Austin x.com