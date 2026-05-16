MotoGp Alex Marquez vince la sprint in Catalogna | 3° Di Giannantonio Bezzecchi 9° ma rimane leader del Mondiale | Ordine d’arrivo e classifica

Durante la sesta tappa del campionato mondiale di MotoGP a Barcellona, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella gara sprint, mentre il terzo posto è andato a Di Giannantonio. Bezzecchi si è classificato in nona posizione, mantenendo comunque la testa della classifica mondiale. L’evento si è svolto sulla pista catalana, con i piloti che hanno affrontato le diverse sfide del tracciato durante la competizione. La gara ha visto numerosi sorpassi e un coinvolgimento intenso tra i concorrenti.

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