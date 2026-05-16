MotoGp Alex Marquez vince la sprint in Catalogna | 3° Di Giannantonio Bezzecchi 9° ma rimane leader del Mondiale | Ordine d’arrivo e classifica
Durante la sesta tappa del campionato mondiale di MotoGP a Barcellona, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella gara sprint, mentre il terzo posto è andato a Di Giannantonio. Bezzecchi si è classificato in nona posizione, mantenendo comunque la testa della classifica mondiale. L’evento si è svolto sulla pista catalana, con i piloti che hanno affrontato le diverse sfide del tracciato durante la competizione. La gara ha visto numerosi sorpassi e un coinvolgimento intenso tra i concorrenti.
Alex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna, a Barcellona, sesta tappa del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta, terzo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Caduta dopo pochi giri per Jorge Martin su Aprilia mentre il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi ha chiuso con il nono tempo, ma proprio per la caduta di Martin rimane leader del Mondiale. L’ordine di arrivo. La classifica del mondiale. La griglia di partenza della gara. Pedro Acosta (KTM). Franco Morbidelli (Ducati). Alex Marquez (Ducati). Raul Fernandez (Aprilia). Johann Zarco (Honda). Fabio Di Giannantonio (Ducati). Fabio Quartararo (Yamaha). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint del GP Catalunya (Barcellona): l'intervista dopo la gara
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