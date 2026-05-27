Dal 29 al 31 maggio si svolge il Gran Premio d’Italia di MotoGP sul circuito del Mugello, settimo round del campionato mondiale. Tra i piloti in pista, ci sarà anche un italiano che ha dichiarato di essere motivato e di lavorare duramente con il team in vista dell’appuntamento. La competizione vedrà la partecipazione di vari piloti di livello internazionale, con il focus su questa gara come uno degli eventi principali della stagione.

Francesco Bagnaia sarà uno degli osservati speciali da venerdì 29 a domenica 31 maggio sul circuito del Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha dimostrato in passato di potersi esaltare sui saliscendi della splendida toscana (tris di vittorie dal 2022 al 2024), quindi il suo obiettivo non può che essere quello di tornare a battagliare per il successo dopo i troppi alti e bassi di cui si è reso protagonista nelle prime sei tappe del campionato. “ Il GP d’Italia al Mugello è sempre un momento speciale della stagione. Sulla pista non c’è tanto da dire, è una delle più belle del calendario, una di quelle in cui andare forte ti dà davvero quel qualcosa in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Continuiamo a lavorare sodo con la squadra, sono carico per il Mugello”

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