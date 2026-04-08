Francesco Montanari | Amo la MotoGP Subito dopo il matrimonio sono andato al Mugello con mia moglie

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista, l’attore ha raccontato di aver assistito a una gara di MotoGP al Mugello subito dopo il matrimonio con sua moglie. Ha dichiarato di amare la MotoGP e di aver condiviso quella esperienza con la compagna. La conversazione ha toccato anche il suo percorso professionale, che lo ha portato dal teatro a Netflix, e il suo weekend particolare, tra eventi personali e passioni sportive.

Intervista a Francesco Montanar, dal teatro a Netflix, passando per la MotoGP e il suo weekend matto: "Mi sono sposato poi sono andato al Mugello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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