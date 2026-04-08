Francesco Montanari | Amo la MotoGP Subito dopo il matrimonio sono andato al Mugello con mia moglie

Durante un'intervista, l’attore ha raccontato di aver assistito a una gara di MotoGP al Mugello subito dopo il matrimonio con sua moglie. Ha dichiarato di amare la MotoGP e di aver condiviso quella esperienza con la compagna. La conversazione ha toccato anche il suo percorso professionale, che lo ha portato dal teatro a Netflix, e il suo weekend particolare, tra eventi personali e passioni sportive.

Intervista a Francesco Montanar, dal teatro a Netflix, passando per la MotoGP e il suo weekend matto: "Mi sono sposato poi sono andato al Mugello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Francesco Montanari e Federica Sorino sono marito e moglie: il cambio d'abito, la location, gli invitati e la cerimonia romantica in PugliaElegantissimi e visibilmente emozionati: Francesco Montanari in smoking nero, camicia bianca e papillon e mocassini di vernice. Federica Sorino, una vera principessa con abito dal corpetto aderente e ... ilgazzettino.it

Federica Sorino, chi è la moglie di Francesco MontanariQuello di Federica Sorino non è un nome noto al mondo dello spettacolo. Classe 1990, riservatissima e poco mondana, la moglie di Francesco Montanari è una psicologa decisamente poco interessata ai ... dilei.it

Francesco Montanari è ospite del Trio Medusa per parlare del nuovo spettacolo teatrale che lo vede protagonista, "Storia di un cinghiale", ispirato al capolavoro di Shakespeare "Riccardo III". Nell'intervista, l'attore racconta un aneddoto sul finale dello spettaco - facebook.com facebook

Lo spettacolo teatrale “Storia di un cinghiale”, l’attualità del Riccardo III di #Shakespeare e l’importanza della #musica fuori e dentro il lavoro. In questa puntata di #LeoniPerAgnelli, @francescodaje si racconta ai microfoni di Manuel Agnelli: x.com