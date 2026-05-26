Attenzione a Francesco Bagnaia nell’imminente Gran Premio d’Italia di MotoGP, perché il Mugello può essere il contesto in cui Pecco avrà modo di conferire un senso a una stagione sin qui “né carne, né pesce”, di apparente transizione nell’attesa di congedarsi da Ducati per intraprendere la nuova avventura con Aprilia dal 2027. È però giusto spezzare una lancia in favore del ventinovenne piemontese, in quanto purtroppo quest’epoca tende ad avere la memoria corta e a effettuare presunte analisi che, in realtà, di analitico non hanno alcunché, soffermandosi alla superficie degli eventi. Si tratta della negazione stessa del concetto di approfondimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia vale più di quanto dica la classifica iridata. Può essere il ‘Dark Horse’ vincente al Mugello

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