Motoakkianata per Santa Rosalia | moto-processione dal Forum a Monte Pellegrino

Torna la "Motoakkianata" dedicata a Santa Rosalia. Domenica 31 maggio, Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e longevi dai centauri siciliani: la tradizionale moto-processione sul Monte Pellegrino, evento che dal lontano 2009 unisce fede, passione per le due ruote e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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