Mercoledì 25 marzo, l'artista di musica pop latinoamericano si esibirà all'Unipol Forum di Assago, portando in scena il suo tour intitolato Lux. L'evento prevede l'esibizione dal vivo di diversi brani, con una scaletta ancora da definire. La serata attirerà probabilmente un vasto pubblico di appassionati, pronti a seguire lo spettacolo in uno dei principali luoghi di musica dal vivo della città.

Dalla hit 'Despechá' alle sorprese dell'ultimo album Lux: tutto sul concerto della divina del pop latino americano a Milano Milano è pronta a infiammarsi per l'arrivo in città della divina del pop latino americano. Questa sera, mercoledì 25 marzo, Rosalìa arriva all'Unipol Forum di Assago con il suo Lux Tour. Il concerto inizierà alle 20.30. Reduce del successo di Lux e a poche settimane dalla premiazione ai Brit Awards, Rosalìa si esibirà sulle note dei maggiori successi che l'hanno resa una vera e propria icona a livello internazionale. Sebbene non siano state rilasciate indiscrezioni sul live di stasera, per molti fan la scaletta potrebbe ricalcare quella scelta per lo show di Zurigo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rosalìa in concerto a Milano: lo show al Forum e la possibile scaletta

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