Il Consorzio 1 Toscana Nord ha approvato tre variazioni di bilancio che aggiungono circa 7 milioni di euro alle sue risorse. I fondi saranno destinati a interventi di sicurezza idraulica nelle aree di Santa Maria a Monte, Santa Croce e Castelfranco, con l’obiettivo di realizzare lavori urgenti per migliorare la situazione sul territorio.

L'assemblea dell'Ente ha approvato tre variazioni di bilancio, stanziando complessivamente 7 milioni di euro per gli interventi nel pisano, nella piana lucchese e a Lido di Camaiore La seduta ha confermato l’impegno dell’Ente nel dare continuità agli interventi urgenti legati agli eventi calamitosi che dal novembre 2023 hanno colpito le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato. Con l’approvazione della variazione relativa all’Ordinanza Commissariale di dicembre 2025, il Consorzio può proseguire con le progettazioni e le opere per ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, consolidare gli argini danneggiati e garantire condizioni di sicurezza nelle aree più fragili. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Sicurezza idraulica: dal Consorzio Bonifica 2,8 milioni per lavori urgenti a Santa Maria a Monte, Santa Croce e Castelfranco

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