Mostra un coltello in videochiamata al figlio mentre minaccia l'ex moglie | ai domiciliari un uomo nel Frusinate

Un uomo nel Frusinate è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver minacciato l'ex moglie tramite una videochiamata. Secondo quanto riferito, il trentanovenne avrebbe mostrato un coltello al figlio durante una chiamata e avrebbe chiesto al bambino di inquadrare la casa per verificare se fosse presente la madre. Successivamente, avrebbe minacciato di morte l'ex moglie attraverso il minore.

Il trentanovenne avrebbe chiesto al figlio di inquadrare la casa per controllare la presenza della madre e minacciarla di morte tramite il minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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