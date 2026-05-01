Omicidio Tricase in videochiamata mostra il coltello e il corpo del fratello ai familiari

A Tricase, dopo aver commesso l’omicidio del fratello, un uomo di 33 anni ha chiamato i familiari e mostrato loro tramite video chiamata il coltello utilizzato e il corpo senza vita. I carabinieri hanno acquisito le immagini della telefonata, durante la quale il sospetto ha condiviso con i parenti i dettagli dell’atto violento. L’indagato è stato fermato poco dopo, e le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini.

TRICASE - Una telefonata shock ai familiari, subito dopo aver ucciso il fratello, per mostrare dallo schermo del proprio cellulare il coltello e il corpo senza vita: sono state acquisite dai carabinieri le immagini della videochiamata che Sheikh Md Humayun, 33enne bengalese, ha indirizzato, nella.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Uccide il fratello e lo mostra in video ai familiari in BangladeshAGI - Uccide il fratello e lo mostra in una videochiamata ai familiari in Bangladesh. Leggi anche: Nel Leccese, uccide il fratello e lo mostra in un video ai familiari in Bangladesh Approfondimenti e contenuti Tricase, videochiamata shock ai familiari dopo l’omicidio del fratelloLo schermo dello smartphone ha inquadrato il corpo senza vita, il sangue versato sul pavimento del tinello e, accanto, l’arma del delitto: un coltello da cucina con una lama di 23 centimetri. È stata ... trnews.it Uccide fratello e lo mostra in video a familiariHa inquadrato il cadavere e ha confessato il delitto in diretta in un video rapidamente finito poi sui social. Dietro la furia omicida ci sarebbero ragioni economiche ... today.it