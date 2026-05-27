Una mostra fotografica alla Rocca Brancaleone presenta 37 immagini provenienti dagli archivi locali, documentando oltre 50 anni di spettacoli nell’arena. La rassegna evidenzia la riqualificazione dell’area, ora nuovamente accessibile al pubblico. Le fotografie raccontano l’evoluzione degli eventi dal vivo e il ruolo storico della struttura nel territorio. La rassegna si inserisce nel recupero della storica arena, recentemente riaperta dopo lavori di riqualificazione.

Una mostra fotografica in trentasette scatti di archivi del territorio per raccontare la storia dello spettacolo dal vivo alla Rocca Brancaleone, che quest’anno torna pienamente fruibile la riqualificazione dell’arena. Con ’Rocca Soundscapes’, le fotografie di Giorgio Biserni, Massimo Carioti, Elio Guidi, Lelli e Masotti, Maurizio Montanari, Danilo Papa ed Enzo Pezzi saranno visibili nel parco, lungo il percorso di ingresso all’arena, a partire dal 31 maggio, data del primo dei dodici appuntamenti di Ravenna Festival qui in programma – il concerto della Münchener Kammerorchester diretta da Enrico Onofri in Haydn, Beethoven e Chopin con Arsenii Moon al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra fotografica alla Rocca. Oltre 50 anni di spettacolo nell’arena che rinasce

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