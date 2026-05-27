Mostra di modellismo dei mezzi dei Carabinieri diverse le ' chicche' provenienti dall' estero
Una mostra di modellismo dei mezzi delle forze dell’ordine si svolge nella Sala Mercato di via Bixio a Falconara Marittima. Sono esposti elicotteri in miniatura donati dalla Guardia Civil di Tenerife, una piccola auto della polizia proveniente dal Giappone, oltre a motovedette e veicoli d’epoca. La mostra si tiene nella prima metà della mese e presenta pezzi provenienti dall’estero e da diverse forze dell’ordine italiane.
FALCONARA MARITTIMA – Ci sono anche elicotteri in miniatura donati da esponenti della Guardia Civil di Tenerife, una piccola auto della polizia arrivata dal Giappone, motovedette e mezzi d’epoca delle diverse forze dell’ordine nella mostra che animerà la Sala Mercato di via Bixio nella prima metà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
FERMATI CON L'AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 21/01/2026
Notizie e thread social correlati
The Mandalorian and Grogu: Panini Comics ha in serbo diverse chicche a temaDopo sette anni, l’universo di Star Wars tornerà al cinema con un nuovo film dedicato a Il Mandaloriano e Grogu.
Dalle palette segrete di Gio Ponti alle fiabe architettoniche dei Castiglioni, ecco le novità (e le chicche) da tenere sottobraccio per guardare Milano con occhi nuoviMilano si prepara a vivere un nuovo appuntamento con la Design Week, un evento che porterà in città numerose installazioni, mostre e iniziative...
Argomenti più discussi: Dai soldatini al trenino del Mottarone: il grande spettacolo del modellismo a Stresa; Verbano Model Show 2026; Doppio evento per il 60° anniversario dell’ASI con gli appuntamenti a Bardolino e al Vittoriale degli Italiani.; Liberamente disegnando, da oggi la mostra al teatro Moderno.
MOSTRA CONCORSO di MODELLISMO STATICO VERBANO MODEL SHOW Stresa Palazzo dei Congressi ?venerdì 22 maggio: 15.00/19.00 ?sabato 23 maggio: 9.00/19.00 ?domenica 24 maggio: 9.00/17.00 Ingresso libero #stresa #cittàdistresa # facebook
Aiuto per il modellismo reddit