Mostra di modellismo dei mezzi dei Carabinieri diverse le ' chicche' provenienti dall' estero

Notizia in breve

Una mostra di modellismo dei mezzi delle forze dell’ordine si svolge nella Sala Mercato di via Bixio a Falconara Marittima. Sono esposti elicotteri in miniatura donati dalla Guardia Civil di Tenerife, una piccola auto della polizia proveniente dal Giappone, oltre a motovedette e veicoli d’epoca. La mostra si tiene nella prima metà della mese e presenta pezzi provenienti dall’estero e da diverse forze dell’ordine italiane.