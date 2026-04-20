Milano si prepara a vivere un nuovo appuntamento con la Design Week, un evento che porterà in città numerose installazioni, mostre e iniziative legate al mondo del design. Tra le novità, si possono scoprire palette di colori inedite e progetti architettonici ispirati alle opere di alcuni dei più noti designer italiani. La città si anima con eventi che coinvolgono professionisti e appassionati, offrendo uno sguardo diverso sulla sua scena creativa.

M anca pochissimo. Milano sta per trasformarsi in quel meraviglioso circo di idee, installazioni e cocktail party che chiamiamo Design Week. Per sopravvivere al programma fittissimo di appuntamenti, il segreto è mantenere la calma e prendersi del tempo. L’obiettivo è non arrivare impreparati, ed essere pronti a fare scorta di ispirazioni. E allora, cosa c’è di meglio di una lista – breve ma corposa – di libri di design e architettura? Fuorisalone, il murale di Cesvi “Almas”: la street art per raccontare storie di rinascita femminile X Il design non è solo una sedia su cui sedersi, ma anche una lente per leggere la società e le sue evoluzioni. Quest’anno l’invito è a rallentare, sfogliare, lasciarsi ispirare.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle palette segrete di Gio Ponti alle fiabe architettoniche dei Castiglioni, ecco le novità (e le chicche) da tenere sottobraccio per guardare Milano con occhi nuovi

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