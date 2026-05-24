Dopo sette anni, l’universo di Star Wars tornerà al cinema con un nuovo film dedicato a Il Mandaloriano e Grogu. La pellicola riporterà sul grande schermo i personaggi interpretati da Pedro Pascal e il suo compagno, annunciando diverse sorprese per i fan. Nel frattempo, Panini Comics ha annunciato una serie di pubblicazioni a tema, previste in concomitanza con l’uscita del film. La produzione cinematografica è stata confermata e si attende la data di uscita.

Dopo ben sette anni di attesa, l’universo di Star Wars sta per tornare al cinema con una nuova avventura dedicata a il Mnadaloriano più famoso della storia, interpretato da Pedro Pascal, e il suo amato Grogu e per questo ci sono diverse sorprese per i suoi fan. In occasione dell’uscita di The Mandalorian and Grogu – al cinema da mercoledì 20 maggio – Panini Comics presenta tante imperdibili novità per i lettori di tutte le età che vogliono immergersi nel fantastico mondo del Mandaloriano, Din Djarin, e del suo piccolo amico Grogu. Star Wars: The Mandalorian. Star Wars: The Mandalorian and Grogu -©Panini Comics Si parte con Star Wars: The Mandalorian, l’adattamento a fumetti delle prime due stagioni della pluripremiata serie TV disponibile su Disney+. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Mandalorian and Grogu: Panini Comics ha in serbo diverse chicche a tema

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Mandalorian and grogu grilled cheese

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Stephen McKinley Henderson in The Mandalorian & Grogu reddit

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