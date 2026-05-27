A pochi mesi dall’apertura, la Mostra del cinema di Venezia 2026 potrebbe vedere la partecipazione di Brad Pitt, che potrebbe presentare lo spin-off di “C’era una volta a… Hollywood”. La presenza dell’attore sul red carpet non è ancora confermata, ma sono circolate indiscrezioni sulle possibili apparizioni di altri registi e attori. La rassegna si prepara a svelare i film in programma, con attenzione a produzioni italiane e internazionali. La conferma ufficiale arriverà nei prossimi mesi.

I rumors circolano tra le calli. C’è chi sogna Brad Pitt in laguna per The Adventures Of Cliff Booth, spin-off di C’era una volta a. Hollywood di David Fincher, firmato da Quentin Tarantino. E se dovesse arrivare Tom Cruise, protagonista di Digger di Alejandro G. Iñárritu? Sarebbe il massimo. Il regista messicano aveva già partecipato alla Mostra con 21 grammi e Birdman, dunque qualche speranza di vedere il suo nuovo film a Venezia c’è. Denis Villeneuve nel 2021 aveva presentato il primo capitolo di Dune proprio al Lido. Farà un regalo al direttore artistico Alberto Barbera e al pubblico portando l’ultimo tassello della trilogia... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mostra del cinema di Venezia 2026, i film: le prime indiscrezioni

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