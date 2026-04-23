È stato annunciato che Maggie Gyllenhaal sarà la Presidente della Giuria dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà nel 2026. L’attrice e regista statunitense assumerà questo ruolo durante l’evento, che si svolgerà nella città lagunare. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione della Biennale di Venezia.

La notizia è ufficiale: sarà Maggie Gyllenhaal a guidare la Giuria Internazionale dell’ 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. L’attrice e regista statunitense, reduce dal successo del suo ultimo film The Bride!, avrà il compito di assegnare il prestigioso Leone d’Oro e gli altri premi ufficiali della kermesse, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. La decisione è stata ratificata dal Cda della Biennale, su proposta del Direttore artistico Alberto Barbera. Il ritorno di Maggie Gyllenhaal al Lido. Non è la prima volta che il nome della Gyllenhaal si lega a doppio filo con la Laguna. Nel 2021, il suo debutto alla regia con The Lost Daughter ( La figlia oscura ) venne accolto con una standing ovation, portando a casa il premio per la migliore sceneggiatura.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Venezia 83: Maggie Gyllenhaal sarà la Presidente di Giuria della Mostra del Cinema 2026

Maggie Gyllenhaal sarà la presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026

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