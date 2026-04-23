venezia 83 maggie gyllenhaal presidente di giuria alla mostra del cinema 2026

Alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, prevista per il 2026, Maggie Gyllenhaal ricoprirà il ruolo di presidente della giuria. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente in occasione della prossima edizione del festival. La scelta del comitato organizzatore ha confermato l’intenzione di affidare a Gyllenhaal la guida della giuria durante la manifestazione.

Sarà Maggie Gyllenhaal la presidente della Giuria della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Una scelta che premia una carriera versatile, tra cinema indipendente, grandi produzioni e una recente affermazione dietro la macchina da presa. Una scelta nel segno del cinema d’autore. È ufficiale: sarà Maggie Gyllenhaal a presiedere la giuria internazionale del Concorso alla 83ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, su proposta del direttore artistico Alberto Barbera. Sarà lei, dunque, a guidare la giuria chiamata ad assegnare il Leone d’Oro e gli altri premi ufficiali, in una delle vetrine più prestigiose del cinema mondiale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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