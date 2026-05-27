Victor Udoh, attaccante nigeriano di 21 anni, è deceduto ad Abuja in circostanze ancora sconosciute. L’ex giocatore del Southampton si trovava in Nigeria al momento della morte. Le autorità stanno indagando sulle cause, con alcuni sospetti di avvelenamento. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche del decesso.

L’attaccante nigeriano Victor Udoh è morto ad appena 21 anni in circostanze ancora misteriose mentre si trovava ad Abuja, in Nigeria. A dare la notizia sono stati i due club più importanti in cui ha giocato: l’ Anversa e il Southampton. “Con grande costernazione, il Royal Antwerp FC è venuto a conoscenza della morte di Victor Udoh”, si legge sui social del club belga. La formazione inglese scrive: “Siamo devastati dalla tragica scomparsa”. Udoh si era trasferito dalla Nigeria al Belgio ancora minorenne per giocare con i Young Reds, la formazionale giovanile dell’Anversa. L’impatto nella stagione 202324 era stato devastante: dodici gol in ventuno partite, con tanta di debutto in prima squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Victor Udoh, l’attaccante ex Southampton aveva 21 anni. I sospetti: “È stato avvelenato”

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The Tragic Passing of Victor Udoh: What We Know

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