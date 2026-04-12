È morto l’operaio di 21 anni caduto da un tetto a Ravenna | non aveva mai ripreso conoscenza

Un giovane operaio di 21 anni è deceduto dopo essere caduto da un tetto nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio e il ragazzo, di origine straniera e residente a Cesena, non ha mai ripreso conoscenza dopo il ricovero all’ospedale Bufalini. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.