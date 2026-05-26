Victor Udoh è morto a 21 anni in circostanze sospette un amico | Spero non abbia sofferto

Il corpo di Victor Udoh, ex calciatore di Southampton e Anversa, è stato trovato ad Abuja a 21 anni. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire. Un amico ha detto di sperare che non abbia sofferto. La notizia ha suscitato preoccupazione tra chi conosceva il giovane. La polizia sta indagando sul caso. Non ci sono al momento dettagli sulle cause del decesso.

Morto a 21 anni l'ex calciatore di Southampton e Anversa: Il corpo del nigeriano Victor Udoh rinvenuto ad Abuja in circostanze ancora da chiarire. Il dolore e l'incredulità dell'ex compagno di squadra Pierre Dwomoh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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