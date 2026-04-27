Bimbo di 7 anni morto alle terme di Castelforte | sopralluogo della Procura rinviato a mercoledì

Il sopralluogo della Procura nelle terme di Castelforte, previsto per oggi, è stato rinviato a mercoledì. La visita riguarda il complesso termale dove è deceduto un bambino di sette anni. La procura ha deciso di posticipare l'operazione senza comunicare i motivi della sospensione. La famiglia del bambino attende ancora chiarimenti sulle circostanze della tragedia.

Rinviato a mercoledì il sopralluogo di oggi della Procura nel complesso termale a Castelforte, dov'è morto il bambino di sette anni. Gli accertamenti per cristallizzare stato dei luoghi ed efficacia dei sistemi di sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni morto in piscina: si indaga per omicidio colposo Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni muore in piscinaTragedia aCastelforte, in provincia di Latina, dove un bambino presso leTerme Vescine– secondo quanto appreso dalCorriere– è morto risucchiato dal... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo; Bimbo di 7 anni muore in piscina, le lacrime del papà: ultime notizie; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio; Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone. Bimbo di 7 anni morto alle terme di Castelforte: sopralluogo della Procura rinviato a mercoledìRinviato a mercoledì il sopralluogo di oggi della Procura nel complesso termale a Castelforte, dov'è morto il bambino di sette anni ... fanpage.it Da Roma a Suio Terme per qualche giorno di vacanza: bimbo di 7 anni muore in piscinaTragedia a Suio Terme: un bambino di 7 anni arrivato da Roma con la famiglia è morto in piscina. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente ... romait.it Minetti fece causa per ottenere il bimbo che le è valso la grazia Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook Il bimbo di Bergamo ci è stato consegnato per avere un futuro x.com