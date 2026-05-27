È morto all’età di 94 anni Howard Storm, noto come regista di sitcom americane. Dopo aver iniziato come stand-up comedian, ha diretto serie di successo come Mork & Mindy, Lavern & Shirley e Tutti amano Raymond. La sua carriera si è concentrata principalmente sulla televisione, contribuendo a creare alcuni tra i programmi più popolari degli ultimi decenni. La sua attività si è sviluppata nel corso di diversi decenni, segnando un'importante presenza nel panorama televisivo.

È morto all'età di 94 anni Howard Storm, re delle sitcom americane. Dopo gli inizi da stand up comedian è stato il regista di serie cult come Mork & Mindy, Lavern & Shirley e Tutti amano Raymond. Aveva lavorato anche con Woody Allen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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At 71, The Tragedy Of Ron Howard Is Beyond HEARTBREAKING

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