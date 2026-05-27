Un regista statunitense noto per aver lanciato le carriere di attori come Robin Williams e Jim Carrey è morto. La sua carriera si è concentrata sulla televisione e ha contribuito a far emergere talenti che poi sono diventati celebri. La notizia è stata comunicata da fonti vicine al settore. La sua scomparsa segna la perdita di un professionista che ha avuto un ruolo importante nel mondo dello spettacolo.

Roma, 27 maggio 2026 – Hollywood perde uno dei grandi artigiani invisibili della televisione americana. Howard Storm, regista di alcune delle sitcom più amate tra anni Settanta e Novanta, è morto nella sua casa di Beverly Hills all’età di 94 anni per cause naturali. Il suo nome forse non era noto al grande pubblico quanto quello delle star che dirigeva, ma dietro il successo di serie come Mork & Mindy c’era anche il suo lavoro. Chi era Howard Storm. Nato a New York nel 1931, Storm aveva iniziato nel mondo dello spettacolo come comico stand-up, esibendosi nei club e nei casinò di Las Vegas. In quegli anni aprì anche spettacoli di Andy Williams e partecipò più volte al celebre “The Merv Griffin Show”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Howard Storm, il regista che lanciò Robin Williams e Jim Carrey

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