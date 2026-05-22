È venuto a mancare all’età di 83 anni Maurizio Diliberto, noto come regista, giornalista e documentarista della sede Rai di Palermo. Nel corso della sua carriera ha realizzato numerosi documentari e ha lavorato come giornalista per il servizio pubblico. È anche conosciuto per essere il padre di Pif, noto conduttore televisivo e attore. La sua scomparsa è stata annunciata dai colleghi e amici, che hanno ricordato la sua lunga attività nel settore delle produzioni televisive e giornalistiche.

È morto all’età di 83 anni Maurizio Diliberto: regista, giornalista e docu mentarista della sede Rai di Palermo. Si è spento il 22 maggio 2026, lasciandosi alle spalle un pezzo della storia della televisione siciliana da lui rappresentata. Oggi si corre il rischio di parlare di lui, omaggiandolo, citandolo come “il padre di Pif ”, ma si tratta di un uomo che ha dedicato la propria carriera al racconto della Sicilia, sfruttando cervello, animo poetico e una macchina da presa. Il tutto sempre con delicatezza e rispetto, il che gli è valso qualcosa in più di alcuni riconoscimenti professionali: l’affetto sincero di intere comunità. Una vita dietro la telecamera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Maurizio Diliberto, chi era il regista “gentiluomo” e papà di Pif

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