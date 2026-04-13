A Cremona, la polizia è intervenuta per risolvere un episodio di occupazione abusiva. Un uomo di 56 anni, che aveva preso in affitto una casa, si era barricato all’interno, impedendo l’accesso agli agenti. Dopo alcune ore di trattative, gli agenti sono riusciti a entrare e a far allontanare l’uomo dalla proprietà. L’intervento si è concluso con il ritorno dell’uomo nella sua abitazione.

Risolto un caso di occupazione abusiva a Cremona, dove un uomo di 56 anni è stato aiutato dalla Polizia di Stato a rientrare nella propria abitazione popolare, dopo che un conoscente di 42 anni gli aveva impedito l’accesso. L’intervento è stato richiesto per ripristinare il diritto dell’assegnatario all’alloggio, dopo vani tentativi di mediazione privata. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nella giornata di ieri, quando le Volanti della Questura di Cremona sono state chiamate a intervenire nei pressi del centro cittadino. Un cittadino italiano, assegnatario di un alloggio popolare dell’A.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ospita un amico a Cremona e l'uomo si barrica in casa e non se ne va più: la polizia lo caccia

Uomo accoltella la moglie a Pasquetta e si barrica in casa a Primavalle: interviene mediatore e lo fa uscireUn uomo ha accoltellato la moglie e si è barricato in casa a Primavalle, nel quadrante nord ovest della Capitale.

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