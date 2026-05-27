Morto a 91 anni Giuseppe Gargani presidente dell’Associazione degli ex parlamentari

Da webmagazine24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuseppe Gargani, ex parlamentare e presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, è deceduto a Roma all’età di 91 anni. La notizia è stata diffusa oggi. Gargani era stato una figura di rilievo nel panorama politico, con un ruolo attivo nel partito di riferimento. La sua scomparsa è stata confermata dagli organi dell’associazione.

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(Adnkronos) – E' morto a Roma, all’età di 91 anni, lo storico esponente della Dc Giuseppe Gargani, attuale presidente dell’Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla Giustizia ed europarlamentare, Gargani era espressione del gruppo storico della Dc della provincia di Avellino, quella di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. L’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, nell'annunciarne. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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