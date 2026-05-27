Morto a 91 anni Giuseppe Gargani presidente dell’Associazione degli ex parlamentari

Notizia in breve

Giuseppe Gargani, ex parlamentare e presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, è deceduto a Roma all’età di 91 anni. La notizia è stata diffusa oggi. Gargani era stato una figura di rilievo nel panorama politico, con un ruolo attivo nel partito di riferimento. La sua scomparsa è stata confermata dagli organi dell’associazione.