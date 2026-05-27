Addio a Giuseppe Gargani storico parlamentare dc Era nato a Morra De Sanctis 91 anni fa

Un ex parlamentare della Democrazia Cristiana è deceduto all’età di 91 anni. Nato in un comune della provincia di Avellino, ha avuto una lunga carriera politica nel partito di riferimento, partecipando attivamente alla vita parlamentare. La sua scomparsa è stata comunicata dall’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, che ha espresso dolore e commozione per la perdita. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

L’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, con immenso dolore e profonda commozione, annuncia la scomparsa del presidente onorevole Giuseppe Gargani, uomo delle istituzioni di straordinario valore, protagonista autorevole della vita democratica italiana e riferimento umano, politico e morale per intere generazioni. Lo si legge in una nota. “Con Giuseppe Gargani – si legge ancora nella nota – scompare una delle figure più rappresentative della tradizione parlamentare e del cattolicesimo democratico italiano, un servitore dello Stato che ha dedicato la propria esistenza alla politica vissuta come missione civile, testimonianza di libertà, passione e responsabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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