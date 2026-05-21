La famiglia di Matthew Perry ha rilasciato una dichiarazione pubblica riguardo alla sua scomparsa, concentrandosi sulle accuse rivolte all’ex assistente personale. Sono stati forniti nuovi dettagli sulla morte dell’attore, che ha reso più chiara la posizione della famiglia rispetto alle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con attenzione rivolta alle responsabilità dell’ex assistente e alle dinamiche che hanno coinvolto Perry negli ultimi tempi.

La famiglia di Matthew Perry è tornata a parlare pubblicamente della morte dell’attore di Friends, concentrandosi sul ruolo del suo ex assistente personale, Kenneth Iwamasa. Le nuove dichiarazioni della madre e della sorella dell’attore arrivano in vista della sua sentenza e mostrano un dolore ancora molto vivo, unito a forti accuse morali e legali. Matthew Perry è stato trovato morto il 28 ottobre 2023 nella sua casa, a causa degli effetti acuti della ketamina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, l’assistente gli avrebbe iniettato la sostanza “ripetutamente”, senza alcuna formazione medica, arrivando a farlo anche il giorno della morte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Matthew Perry, la famiglia rompe il silenzio: accuse durissime all’ex assistente e nuovi dettagli sulla morte

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