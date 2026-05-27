Morte di Sofia Archetti | la 74enne al volante condannata a 2 anni e 8 mesi

Una donna di 74 anni è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per omicidio stradale, dopo aver investito e ucciso una bambina di sei anni nel parcheggio di una scuola d'infanzia a Brescia nel giugno 2024. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice dell'udienza preliminare.

Due anni e otto mesi per omicidio stradale. È la condanna emessa oggi dal giudice dell'udienza preliminare nei confronti della 74enne che, nel giugno 2024, travolse e uccise la piccola Sofia Archetti nel parcheggio della scuola d'infanzia Little England di viale Caduti del Lavoro, a Brescia. Una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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