di Laura Valdesi Un presunto omicidio, per la procura premeditato, quello di Franca Genovini, 85 anni, di Castellina in Chianti. Trovata morta nella cucina della sua abitazione il 7 agosto 2024. Sono dunque trascorsi quasi due anni dal rinvenimento dell’anziana a cui, secondo gli investigatori, sarebbero state date benzodiazepine e poi l’avrebbero soffocata. In carcere per la sua morte sono finite la nipote acquisita Denise Duranti, 37 anni, di Siena, ed Erica Cuscela, 25 anni, di Altavilla Vicentina. Le due donne, entrambe recluse dal febbraio scorso, sono arrivate ieri in tribunale nell’aula a piano terra di palazzo di giustizia con i loro difensori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morte di Franca Genovini . I legali della nipote indagata si affidano al dottor Franchi

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