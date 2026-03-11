Morte di Ninetta Notarangelo indagata la figlia che tentò di salvarla | ‘È distrutta’ Vieste si mobilita

Ninetta Notarangelo, 76 anni, è deceduta il 31 agosto 2025 lungo una strada tra Mattinata e Vieste nel Gargano. La figlia, che ha tentato di salvarla, è stata iscritta nel registro degli indagati. La notizia ha portato alla mobilitazione della comunità di Vieste. La procura sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.

La svolta nell’inchiesta sulla morte della 76enne. Nuovi sviluppi nell’indagine sulla morte di Antonia “Ninetta” Notarangelo, la donna di 76 anni deceduta il 31 agosto 2025 lungo la strada tra Mattinata e Vieste, nel Gargano. La Procura di Foggia ha deciso di fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto quella sera e ha disposto l’autopsia sulla salma della donna, che verrà riesumata dal cimitero comunale di Vieste. L’esame autoptico sarà eseguito il 17 marzo al Policlinico Riuniti di Foggia su disposizione del pubblico ministero Matteo Stella. Nel registro degli indagati figurano quattro persone: tre sanitari e Maria Teresa Ciuffreda, figlia della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morte di Ninetta Notarangelo, indagata la figlia che tentò di salvarla: ‘È distrutta’, Vieste si mobilita Articoli correlati Antonia Notarangelo morta nel tragitto verso l'ospedale di Vieste, figlia indagata per omicidio colposoAveva cercato di salvare la madre portandola per disperazione in auto da un ospedale all’altro, ma la donna era morta nel tragitto. Donna morì dopo un’ora di attesa dell’ambulanza, indagata la figlia che tentò di portarla in ospedaleDopo un’ora di inutile attesa di un’ambulanza al pronto soccorso di Vieste, aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un malore,... Contenuti utili per approfondire Morte di Ninetta Notarangelo indagata... Temi più discussi: Morte di Ninetta Notarangelo, indagata la figlia e tre sanitari: disposta l’autopsia dopo il disseppellimento; Attese un'ora un'ambulanza, poi morì in auto con la figlia nel percorso verso l'ospedale: indagata la donna; Morte di Ninetta Notarangelo, scontro tra avvocati: I medici non hanno mai accusato la figlia; San Giovanni Rotondo, nasce la coalizione Progetto Futuro a sostegno della candidata sindaca Floriana Natale. Morte di Ninetta Notarangelo, indagata la figlia e tre sanitari: disposta l’autopsia dopo il disseppellimentoNuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Antonia detta Ninetta Notarangelo, la donna di 76 anni deceduta il 31 agosto 2025 ... immediato.net Antonia Notarangelo morta dopo l'attesa di un'ambulanza: indagati tre sanitari e la figlia. Disposta l'autopsia, lite tra gli avvocatiQuattro persone sono indagate per concorso in omicidio colposo in relazione alla morte di Antonia Notarangelo, la donna di 78 anni che ha perso la ... msn.com Morte di Ninetta Notarangelo, scontro tra avvocati: “I medici non hanno mai accusato la figlia” x.com MORTE DI NINETTA NOTARANGELO, scontro tra avvocati: “I medici non hanno mai accusato la figlia” - facebook.com facebook