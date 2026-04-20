I Friedkin hanno scelto Ed Shipley come responsabile per cercare di risolvere la crisi tecnica che coinvolge l’AS Roma. Shipley è stato incaricato di intervenire e mettere fine alle tensioni all’interno della società, con l’obiettivo di trovare una soluzione stabile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un tentativo di riportare serenità e ordine nel club romano.

Ed Shipley è l’uomo incaricato dai Friedkin di stabilizzare la crisi tecnica dell’ AS Roma. Il fondatore del team Horsemen Flight, aviatore e consulente strategico della proprietà statunitense, sta gestendo in queste ore il post-partita di sabato a Trigoria per conto di Dan Friedkin, collegato da Houston. L’intervento di Shipley non è una novità procedurale: il mediatore texano aveva già ricoperto un ruolo operativo nel novembre 2024, durante la fase critica della gestione Juric. Il confronto diretto avvenuto tra Shipley e l’attuale allenatore giallorosso ha confermato, al momento, la linea della continuità. La proprietà ha ribadito la fiducia alla guida tecnica, utilizzando Shipley come unico filtro comunicativo autorizzato tra la dirigenza e il campo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i Friedkin si affidano a Shipley: è lui l’uomo della tregua a Trigoria

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