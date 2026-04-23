A Pietracatella, si stanno indagando due morti sospette avvelenate con la ricina. La sorella di una delle vittime ha consegnato il telefonino alle autorità durante le prime fasi dell'inchiesta. Questa consegna fa parte delle attività investigative che si stanno svolgendo per chiarire le circostanze dei decessi. La procura sta valutando i dati recuperati dal dispositivo per approfondire il caso.

Alice Di Vita “ha consegnato il suo telefono volontariamente”: lo ha riferito l’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, specificando che la ragazza ha messo a disposizione il suo telefonino nel contesto della prima inchiesta sul giallo di Pietracatella che vede indagati i cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. In quell’ambito Alice era parte offesa. Il 28 aprile verranno effettuati accertamenti irripetibili sul dispositivo sul quale verranno verificati i messaggi, la cronologia di navigazione e delle chiamate e tutte le altre attività utili alle indagini su madre e figlia morte avvelenate. Perché Alice Di Vita ha...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perché la sorella Alice Di Vita ha consegnato il telefonino

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