Sono emersi nuovi dettagli sul caso delle due donne trovate morte per avvelenamento con ricina. La vicenda riguarda anche Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Le amiche e le compagne di Alice, una delle donne coinvolte, sono state ascoltate nelle indagini. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze di quanto accaduto nel comune di Pietracatella. Le autorità continuano a lavorare per stabilire le responsabilità.

In attesa di novità nelle indagini sulla scomparsa di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate a morte con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, ha deciso di lasciare Pietracatella e di trasferirsi altrove, insieme all’altra sua figlia, maggiorenne, Alice. Negli ultimi mesi i due erano stati ospitati da una cugina. Avvelenate con la ricina, le novità Gianni Di Vita ha deciso di portare lontano dal proprio paese sua figlia maggiorenne Alice. La loro casa nel comune in provincia di Campobasso è ancora sotto sequestro dopo la morte della moglie Antonella e dell’altra figlia, 15enne, Sara. I fatti risalgono allo scorso periodo natalizio quando le due sono scomparse per avvelenamento da ricina dopo alcuni pasti consumati in famiglia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita lascia Pietracatella: sentite amiche e compagne di Alice

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