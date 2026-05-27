Morta una ragazza di 11 anni ad Aprilia un'auto l'ha travolta mentre andava in bicicletta

Una ragazza di 11 anni è deceduta ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava in bicicletta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia ad Aprilia in provincia di Latina, dove oggi pomeriggio un'auto ha travolto e ucciso una ragazzina di undici anni. La giovane stava andando in bicicletta lungo via del Genio Civile. A soccorrerla l'eliambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aprilia, bambina di 11 anni morta dopo essere stata travolta in bicicletta da un’autoUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava in bicicletta.

Incidente ad Aprilia, bambina di 11 anni morta in bici dopo essere stata travolta da auto guidata da donna 56enne - VIDEOUn incidente a Aprilia ha causato la morte di una bambina di 11 anni, investita mentre pedalava in bicicletta lungo via del Genio Civile.

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Quando cerchi popolarità con un Twitter straziante e la foto di una ragazza di bell'aspetto. Tutti abbiamo speso soldi nelle pratiche dell'autoscuola. Per fortuna non tutti abbiamo invaso la corsia opposta per schiantarci contro un camion. Basta. x.com

Ho trovato la mia ragazza morta oggi. Aveva 14 anni. reddit

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