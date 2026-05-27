Incidente ad Aprilia bambina di 11 anni morta in bici dopo essere stata travolta da auto guidata da donna 56enne - VIDEO

Un incidente a Aprilia ha causato la morte di una bambina di 11 anni, investita mentre pedalava in bicicletta lungo via del Genio Civile. L'auto coinvolta era guidata da una donna di 56 anni. La strada è nota per altri episodi legati alla sicurezza stradale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma la bambina è deceduta. La dinamica esatta dell’incidente è sotto verifica.

L'incidente si è verificato lungo via del Genio Civile, strada già nota per altri episodi legati alla sicurezza stradale Incidente ad Aprilia, dove una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre percorreva in bicicletta via del Genio Civile. Lo scontro è avvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Aprilia, bambina morta dopo essere stata travolta in bicicletta da un'auto. Aveva 11 anni

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