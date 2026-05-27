Tre dentisti sono stati formalmente accusati e rinviati a giudizio in relazione alla morte di una giovane donna di 23 anni, avvenuta il 29 settembre 2024 dopo un ricovero di tre giorni in ospedale. La vittima era stata sottoposta a trattamenti odontoiatrici prima di peggiorare e perdere la vita. La causa della morte non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma l’indagine ha portato all’atto giudiziario nei confronti dei medici coinvolti.

Perugia, 27 maggio 2026 – Sono stati rinviati a giudizio i tre medici che ebbero in cura Gaia Pagliuca, morta a 23 anni il 29 settembre 2024 dopo tre giorni di agonia al Santa Maria della Misericordia di Perugia. La giovane, dopo l’otturazione di una carie, doveva essere sottoposta a un intervento per l’estrazione di un dente del giudizio. Dopo essere stata sottoposta all’anestesia il malore che si sarebbe poi rivelato fatale. Il giudice per le udienze preliminari ha deciso che i dentisti dello studio dove la ragazza si era rivolta, padre e due figlie, debbano essere processati per l’accusa di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito, alla paziente sarebbero state somministrate sei dosi di anestetico visto che, durante l’estrazione del dente Gaia avrebbe continuato a lamentare dolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morta a 23 anni dopo l’anestesia. Rinviati a giudizio i tre dentisti che ebbero in cura Gaia Pagliuca

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