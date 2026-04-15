Gaia Pagliuca morta dopo l'estrazione del dente chiesto processo per tre dentisti | Usate 6 fiale di anestetico

La procura di Perugia ha disposto il rinvio a giudizio di tre dentisti coinvolti in un procedimento legale legato alla morte di una giovane donna di 23 anni. La vicenda risale a settembre 2024, quando la paziente si era sentita male durante un'estrazione dentale. Secondo le indagini, i medici avrebbero utilizzato sei fiale di anestetico durante l'intervento. La causa della morte è ancora oggetto di accertamenti.

Per la morte della ventitreenne, la procura di Perugia chisso il rinvio a giudizio per i tre medici dello studio dentistico in cui la giovane si era sentita male nel settembre del 2024. Secondo l'accusa fatale un sovradosaggio dell'anestesia somministrata con ben sei fiale a distanza ravvicinata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dentista per estrazione dente del giudizio vicino a me: come orientarsi con Estrazione DenteDentista estrazione dente del giudizio vicino a me è una ricerca che nasce spesso in un momento di urgenza o di forte fastidio. Amber Heard tre anni dopo il processo contro l’ex Johnny Depp: “Ho perso la mia capacità di parlare”Amber Heard è tornata sotto i riflettori per parlare delle conseguenze che il processo contro l'ex marito Johnny Depp ha avuto sulla sua vita. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giovane morta dopo l’anestesia per un dente del giudizio, la procura vuole il processo per i tre medici dentisti; Va dal dentista a Bastia Umbra per una carie e muore dopo tre giorni di coma: la Procura chiede il processo per tre dentisti; Morta dopo l’anestesia dal dentista: chiesto il processo per tre medici -; Morte dopo l’anestesia: in aula il pm chiede il rinvio a giudizio dei tre dentisti -. Gaia Pagliuca morta dopo l’estrazione del dente, chiesto processo per tre dentisti: Usate 6 fiale di anesteticoPer la morte della ventitreenne, la procura di Perugia chisso il rinvio a giudizio per i tre medici dello studio dentistico in cui la giovane si era sentita ... fanpage.it Gaia morta dopo l'anestesia, il pm: «A processo i tre dentisti». Il papà: «Nemmeno una telefonata»PERUGIA - La morte di Gaia Pagliuca dopo l’anestesia per l’estrazione di un molare è stato un omicidio colposo. Per cui la procura di Perugia vuole mandare a processo i ... ilmattino.it La morte di Gaia Pagliuca dopo l’anestesia per l’estrazione di un molare è stato un omicidio colposo facebook