Michela Andretta morta dopo un'operazione all'orecchio | rinviati a giudizio 3 medici

Tre medici sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver causato la morte di una giovane donna di 28 anni, deceduta dopo un intervento all’orecchio a cui si era sottoposta. La donna non è mai uscita dalla sala operatoria, e l’episodio ha portato all’apertura di un procedimento penale. L’incidente ha suscitato attenzione sulle procedure e sulla gestione delle complicazioni in ambito chirurgico.

Michela Andretta aveva 28 anni quando si è sottoposta a un intervento all'orecchio. Ma non è mai uscita in sala operatoria: tre medici a processo per la sua morte.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Brindisi, morta a 28 anni subito dopo le dimissioni dall’ospedale, aperta un’inchiesta, indagati alcuni mediciLa Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla morte di Francesca Centonze, la 28enne di San Pietro Vernotico... Leggi anche: Neonata morta a Benevento, lunedì l’incarico per l’autopsia: restano due i medici indagati Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Michela Andretta morta in clinica a Roma: a processo un chirurgo, l'anestetista e un altro medico; Roma, Michela Andretta morta dopo l'operazione per un'angioma: chiesto il rinvio a giudizio per tre medici; Roma, la mappa dello spaccio: dai 'laboratori in house' alle chat on - demand; Roma, studentessa trovata morta nell'androne del palazzo. Aveva detto che stava per laurearsi. Michela Andretta morta dopo un’operazione all’orecchio: rinviati a giudizio 3 mediciMichela Andretta aveva 28 anni quando si è sottoposta a un intervento all’orecchio. Ma non è mai uscita in sala operatoria: tre medici a processo per la sua morte. fanpage.it Roma, Michela Andretta morta dopo l'operazione per un'angioma: chiesto il rinvio a giudizio per tre mediciMichela Andretta, 28 anni, operatasi per la rimozione di un angioma benigno, sarebbe morta per un laringospasmo dovuto a un errore nell’intubazione. È l’accusa che la Procura contesta a tre medici del ... roma.corriere.it Michela Andretta morta in clinica a Roma: a processo un chirurgo, l'anestetista e un altro medico ift.tt/WFa48H9 x.com MAXI Discoteca IL GLOBO STASERA con Renzo Biondi @fanpiùattivi Michela Smeraldi orch.Biondi Marco Zorzo Mirko Guarda Andrea Mengardo Francy Biondi Nicoló Bassi - facebook.com facebook