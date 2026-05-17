Morso da una vipera in val Rosandra | 26enne a Cattinara
Un giovane di 26 anni è stato morso da una vipera durante un'escursione nella valle Rosandra. L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 17 maggio, mentre l'uomo stava scalando nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato per le cure del caso. La vipera si trovava tra i sentieri frequentati dagli escursionisti e scalatori della zona.
Uno scalatore viene morso da una vipera: è successo a un ragazzo di 26 anni nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio. Il giovane stava facendo arrampicata con i suoi amici in val Rosandra e intorno alle 11:30 è scattato l'intervento del 118. I soccorritori lo hanno trovato al rifugio Premuda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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