Malore mentre lavora nei campi a Tuscania muore bracciante agricolo

Nella mattinata del 14 aprile, nelle campagne di Tuscania, un uomo di 50 anni, originario del Bangladesh, è deceduto a causa di un malore mentre svolgeva le sue mansioni lavorative. La tragedia si è verificata durante l’orario di lavoro, senza che siano stati riferiti altri dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno avviato le verifiche del caso.

Tragedia nelle campagne di Tuscania, dove nella mattinata del 14 aprile un bracciante agricolo, un 50enne originario del Bangladesh, è morto dopo essere stato colto da un malore durante l'orario di lavoro.Secondo quanto emerso, l'uomo si trovava regolarmente impegnato nelle attività agricole.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Resta incastrato nella fresa del trattore: muore mentre lavora nei campiGrave incidente nel pomeriggio di sabato nelle campagne di Meldola, nella frazione di Ricò. Malore improvviso mentre lavora, titolare di un’impresa muore a soli a 35 anniLa vittima è il titolare di un'impresa di facchinaggio: il suo cuore si è fermato poco dopo il ricovero al Civile di Brescia Dramma nella tarda...