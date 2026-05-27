Organon ha annunciato che la salute femminile rappresenta un elemento centrale della sua strategia di crescita. La società sottolinea come questa area sia fondamentale per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’attività. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli su progetti o investimenti specifici.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "L'attenzione di Organon alla salute femminile è una componente chiave della nostra strategia di crescita e della sostenibilità a lungo termine dell'azienda. Il motivo? Se si guarda alla salute femminile, si nota un enorme bisogno di assistenza sanitaria e un'enorme opportunità per un'azienda come Organon di colmare le lacune che riscontriamo in termini di accesso alle cure e di assistenza per le donne in tutte le fasi della loro vita. Abbiamo un portafoglio di prodotti molto diversificato, che comprende prodotti specifici per la salute femminile, ma anche prodotti per le malattie croniche e biosimilari, tutti fondamentali per la salute generale delle donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morrissey (Organon): "Salute femminile leva strategica di crescita e sostenibilità"

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