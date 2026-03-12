Federauto e AsConAuto | il service leva strategica per la crescita

Federauto e AsConAuto hanno evidenziato come il servizio post-vendita sia diventato una leva strategica fondamentale per rafforzare la stabilità economica delle concessionarie italiane e migliorare la competitività dell’intero settore automotive.

(Adnkronos) – Il service post-vendita rappresenta oggi una delle leve strategiche per la solidità economica delle concessionarie italiane e per la competitività dell'intero sistema distributivo automotive. È quanto emerge dall'analisi presentata da Federauto, Federazione Italiana Concessionari Auto, e AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, che sottolineano come il post-vendita non sia un'attività accessoria ma una vera.

