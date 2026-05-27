Morì dopo il vaccino anticovid | la giudice respinge ancora l' archiviazione dell' inchiesta Si indaghi a fondo
La giudice del tribunale di Genova ha respinto per la seconda volta la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte di una donna avvenuta dopo aver ricevuto il vaccino anticovid. La decisione arriva dopo che il sostituto procuratore aveva chiesto di chiudere le indagini, ma la giudice ha ordinato di approfondire ulteriormente il caso. L'indagine continua con l'obiettivo di verificare ogni dettaglio.
L'inchiesta non deve fermarsi. È l'input della giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova Angela Maria Nutini che per la seconda volta respinge la richiesta di archiviazione del sostituto procuratore Giuseppe Longo, chiamato a indagare sulla morte di Francesca Tuscano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
MORTA A 32 ANNI DOPO ASTRAZENECA: IL GIUDICE RIAPRE IL CASO E INDAGA IL GOVERNO
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