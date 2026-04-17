Morì travolta da un suv la storia di Helenia adesso approda in Cassazione
È stata fissata un'udienza in Cassazione riguardo alla morte di Helenia Rapini, l’educatrice cinofila che ha perso la vita in un incidente stradale. La vicenda riguarda una donna che è stata travolta da un SUV e ora si attende la decisione finale sui procedimenti giudiziari collegati. La richiesta di chiarimenti da parte delle parti coinvolte arriverà in questa fase del procedimento.
E' stata fissata l'udienza in Cassazione per la morte di Helenia Rapini, la giovane educatrice cinofila che perse la vita in un incidente stradale. In seguito all'assoluzione in Corte d'appello del 49enne che al volante di un suv travolse l'auto della ragazza, l’avvocato Francesco Valli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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