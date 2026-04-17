Morì travolta da un suv la storia di Helenia adesso approda in Cassazione

È stata fissata un'udienza in Cassazione riguardo alla morte di Helenia Rapini, l’educatrice cinofila che ha perso la vita in un incidente stradale. La vicenda riguarda una donna che è stata travolta da un SUV e ora si attende la decisione finale sui procedimenti giudiziari collegati. La richiesta di chiarimenti da parte delle parti coinvolte arriverà in questa fase del procedimento.