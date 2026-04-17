Sistema Medea clamoroso ribaltone in Appello | imprenditori assolti dopo 10 anni

Dopo dieci anni di processo, la quarta sezione della corte di Napoli ha deciso di assolvere gli imprenditori coinvolti nell'inchiesta Medea, che aveva collegamenti con le infiltrazioni del clan dei Casalesi, in particolare della fazione Zagaria, negli appalti pubblici. La decisione rappresenta un ribaltone rispetto alle accuse iniziali, e la sentenza è stata firmata dal presidente della sezione.

Clamoroso ribaltone in Appello. La quarta sezione della corte partenopea, presidente Vargas, ha assolto gli imprenditori Luciano Licenza e Bartolomeo Piccolo, coinvolti nell’inchiesta Medea riguardante le infiltrazioni del clan dei Casalesi, in particolare della fazione Zagaria, negli appalti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Piazza di spaccio nelle palazzine, tre assolti dopo ribaltone in AppelloSentenza ribaltata in appello nei confronti di tre persone accusate di spaccio di cocaina tra Aversa, Teverola e Casaluce. Accusati di essere soci di Zagaria, imprenditori assolti anche in AppelloSono stati assolti anche in Appello i fratelli imprenditori Antonio e Nicola Diana, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, in...