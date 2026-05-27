Morbo di Crohn e colite ulcerosa | all' ospedale San Paolo un nuovo ambulatorio per le malattie croniche intestinali

Un nuovo ambulatorio dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali è stato aperto all’ospedale San Paolo di Bari. L’ambulatorio si rivolge a pazienti con diagnosi di Morbo di Crohn e colite ulcerosa. È stato attivato recentemente per migliorare l’assistenza e la gestione delle patologie croniche intestinali. La struttura si trova all’interno dell’ospedale, con spazi dedicati e personale specializzato.

Nell'ospedale San Paolo di Bari è attivo un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti che soffrono di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI). La nuova struttura, che fa parte dell'Unità operativa semplice di Endoscopia Digestiva, afferente alla UOC di Gastroenterologia, è ubicata al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Colite Ulcerosa, malattia di Crohn: riconoscerle come patologie croniche complesse

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