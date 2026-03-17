All’ospedale di Alzano Lombardo un modello di cura avanzato per le malattie croniche intestinali tra terapie biologiche e telemedicina

All’ospedale di Alzano Lombardo l’Asst Bergamo Est ha avviato un nuovo modello di cura dedicato ai pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali, combinando terapie biologiche e telemedicina. Il progetto prevede l’attivazione di un percorso assistenziale più strutturato e avanzato, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle patologie e offrire un supporto più efficace ai pazienti.

Alzano Lombardo. L’Asst Bergamo Est rafforza la presa in carico dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali con l’attivazione e il potenziamento di un modello assistenziale innovativo presso l’ospedale di Alzano Lombardo. Il presidio, parte integrante della struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale Bolognini di Seriate, diretto dal dott. Elia Armellini, dispone oggi di un ambulatorio dedicato che integra terapie farmacologiche di ultima generazione, percorsi diagnostico-terapeutici strutturati e strumenti di monitoraggio digitale. L’iniziativa nasce per rispondere alla crescente diffusione di patologie come Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa, che richiedono una gestione specialistica continuativa e altamente personalizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Dieta Mediterranea 2026: studio conferma benefici, un equilibrio tra cibo e salute per contrastare le malattie croniche.Nel febbraio 2026, un’analisi approfondita del dottor Serafino Pietro Marcolongo riconferma la dieta mediterranea come modello alimentare di...

Malattie infiammatorie intestinali, a Caserta l’incontro tra medici e pazienti promosso all'Archivio di StatoConfronto su Malattia di Crohn e colite ulcerosa organizzato da AMICI Italia: informazione scientifica, diritti dei pazienti e nuove terapie al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alzano Lombardo

Temi più discussi: Asst Bergamo Est: Cuore di Donna dona nuove poltrone per le terapie oncologiche; Frontale a Casnigo, in ospedale in codice giallo un 27enne e un 64enne; Casnigo, due incidenti stradali in meno di 3 ore; Altro incidente in Valseriana: frontale a Casnigo fra auto e furgone, due feriti lievi.

Mamma e figlia morte di parto. Il ministro invia gli ispettori ad Alzano LombardoIl ministro Speranza, ha inviato una task force di ispettori all’ospedale di Alzano per far luce sulla morte di Robertine Guira e della sua bimba. La donna era stata ricoverata all’ospedale Pesenti ... quotidianosanita.it

Ospedale di Alzano, Andrea Cassarà in visita ai bimbi ricoveratiIl campione di scherma Andrea Cassarà ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pesenti Fernaroli di Alzano Lombardo. Con loro ha parlato di sport, di sfide, di sogni e di progetti per il ... bergamonews.it

Il Comune di Alzano Lombardo avvia un importante intervento di riqualificazione della biblioteca situata nel Parco Montecchio - facebook.com facebook