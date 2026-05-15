Le malattie intestinali come il Crohn e la colite ulcerosa sono condizioni croniche caratterizzate da periodi di riacutizzazione seguiti da fasi di remissione. Queste patologie si manifestano con sintomi variabili e tendono a ripresentarsi nel tempo, influenzando la qualità di vita dei pazienti. La gestione della nutrizione rappresenta un aspetto importante nel trattamento, poiché può aiutare a ridurre i sintomi e migliorare il benessere generale. La ricerca si concentra anche su strategie per ottimizzare l’alimentazione e sostenere i processi di recupero.

Hanno un andamento cronico e ricorrente. Si presentano con periodi di riacutizzazione alternati a fasi di remissione. E possono colpire anche i più piccoli, considerando che circa il 25% di nuove diagnosi riguarda pazienti pediatrici. Si manifestano soprattutto con diarrea, spesso accompagnata da tracce di sangue, dolori addominali, vomito, astenia, febbre, e sono caratterizzate dall’alternanza tra periodi di riacutizzazione e periodi di remissione. Non solo. Ci sono casi in cui oltre alle vie digestive vengono coinvolti anche altri organi. Questo breve identikit è sufficiente a spiegare l’impatto delle MICI (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali), in particolare di malattia di Crohn e colite ulcerosa, su chi ne soffre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Malattie intestinali, come migliorare la nutrizione dei pazienti con Crohn e colite ulcerosa

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