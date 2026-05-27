Morbegno centinaia di scarpe di bambini contro guerra e riarmo | l' iniziativa in Piazza Sant’Antonio

Centinaia di scarpe di bambini sono state esposte in Piazza Sant’Antonio a Morbegno, simbolo delle vittime innocenti delle guerre. L'iniziativa mira a denunciare il riarmo e sensibilizzare sull'impatto dei conflitti sui più piccoli. Le scarpe, disposte a terra, rappresentano i bambini coinvolti nei conflitti armati. Nessun intervento di autorità o organizzazioni è stato segnalato. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Una distesa di scarpe da bambino per ricordare le vittime innocenti delle guerre e lanciare un messaggio forte contro il riarmo. È l’iniziativa promossa da numerose associazioni del territorio che si terrà sabato 6 giugno 2026, dalle 10 alle 13, sul sagrato dell’ex chiesa di Sant’Antonio a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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